В Харькове 17 июня вечером микроавтобус сбил насмерть 7-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

Трагедия произошла на ул. Драгомировской около 17:36.

"Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) УК Украины", - говорится в сообщении.

За рулем микроавтобуса находился 42-летний водитель.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Как сообщала "Страна", в Харькове электричка насмерть сбила пенсионера.

Также "Страна" писала, как 15 июня в Харькове автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов, сбил 15-летнего парня. Юноша переходил дорогу в наушниках.