В Харькове микроавтобус насмерть сбил 7-летнюю школьницу
В Харькове 17 июня вечером микроавтобус сбил насмерть 7-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.
Трагедия произошла на ул. Драгомировской около 17:36.
"Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) УК Украины", - говорится в сообщении.
За рулем микроавтобуса находился 42-летний водитель.
Фото: facebook.com/police.kharkov
Как сообщала "Страна", в Харькове электричка насмерть сбила пенсионера.
Также "Страна" писала, как 15 июня в Харькове автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов, сбил 15-летнего парня. Юноша переходил дорогу в наушниках.