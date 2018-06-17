В Бельгии из-за глупого маневра автомобилистки травмировались 19 велогонщиков-участников провинциального чемпионата в Бельгии. Об этом сообщает газета La Libre Belgique.

Велосипедисты получили ранения разной тяжести, врезавшись в машину.

"Это происшествие - результат чистого недоразумения", - заявил Лучиано д'Антонио, бургомистр городка Кольфонтен в провинции Эно, на окраине которого произошло ДТП.

Женщина управляла автомобилем, в то время как трое детей находились в салоне. Дама за рулем неожиданно решила развернуться перед приближавшимися гонщиками. Причины ее внезапного маневра не приводятся.

Велосипедисты двигались по улице со скоростью около 80 км в час, потому как дорога резко спускалась вниз. Когда перед спортсменами возник разворачивавшийся автомобиль, то лидер гонки первым налетел на него. За ним последовали и конкуренты.

У троих гонщиков из Фландрии (северная область Бельгии), Нидерландов и Германии открытые переломы, еще у четверых - сотрясения мозга.

Понадобилось девять машин скорой помощи, чтобы развезти раненых по местным больницам.

Фото: lalibre.be

Как сообщала "Страна", ранее французский велогонщик погиб при попытке установить мировой рекорд.

Напомним также, что по Брюсселю проехали три сотни обнаженных велосипедистов.