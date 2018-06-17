В Бельгии почти два десятка велогонщиков попали в больницу после резкого маневра автоледи
В Бельгии из-за глупого маневра автомобилистки травмировались 19 велогонщиков-участников провинциального чемпионата в Бельгии. Об этом сообщает газета La Libre Belgique.
Велосипедисты получили ранения разной тяжести, врезавшись в машину.
"Это происшествие - результат чистого недоразумения", - заявил Лучиано д'Антонио, бургомистр городка Кольфонтен в провинции Эно, на окраине которого произошло ДТП.
Женщина управляла автомобилем, в то время как трое детей находились в салоне. Дама за рулем неожиданно решила развернуться перед приближавшимися гонщиками. Причины ее внезапного маневра не приводятся.
Велосипедисты двигались по улице со скоростью около 80 км в час, потому как дорога резко спускалась вниз. Когда перед спортсменами возник разворачивавшийся автомобиль, то лидер гонки первым налетел на него. За ним последовали и конкуренты.
У троих гонщиков из Фландрии (северная область Бельгии), Нидерландов и Германии открытые переломы, еще у четверых - сотрясения мозга.
Понадобилось девять машин скорой помощи, чтобы развезти раненых по местным больницам.
Фото: lalibre.be
Как сообщала "Страна", ранее французский велогонщик погиб при попытке установить мировой рекорд.
Напомним также, что по Брюсселю проехали три сотни обнаженных велосипедистов.