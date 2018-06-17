В ночь на 17 июня на ул. Садовой, 92 в Дарницком районе столицы произошел жуткий пожар, в результате которого погибли двое людей. Их пол установить не удалось.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Как оказалось, огнем полностью уничтожило частный 2-этажный дом размером 5х6 метров.

В 1:18 пожарные локализовали пожар, а в 01:49 - ликвидировали.

Тела двух людей неизвестного пола пожарные обнаружили во время разборки и пролива деревянных конструкций. Здание сгорело полностью.

К тушению пожара были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.

Вероятной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем, однако окончательную причину установит следствие.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в заброшенном доме в Днепре сгорели заживо трое бездомных.

Напомним также, что под Киевом в пожаре заживо сгорели лошади.