В Германии федеральное ведомство по уголовным делам предупредило про потенциальную угрозу въезда в страны ЕС нелегалов, которые могут использовать систему FAN ID (так называемый паспорт болельщика).

Об этом сообщает таблоид Bild.

По словам замглавы профсоюза германской полиции Йорга Радека, беженцы используют каждую возможность, чтобы попасть в Европу. А чемпионат мира по футболу в России может стать лучшей отправной точкой для нелегалов.

Полицейские узнали, что в социальных сетях в арабских странах, а также государствах Западной и Северной Африки активно обсуждается тема противозаконного использования FAN ID с целью нелегальной миграции через Россию в Европу.

Об этом стало известно и Европолу.

При этом "попытка побега" обходится нелегалам значительно дешевле - билеты на самолет и посещение матча. Тогда как перевозчики нелегальных беженцев могут требовать до €6 тысяч за человека.

Кроме того, мигрант вынужден отправиться в ЕС опасным путем - как правило, через Средиземное море.

В этой связи чемпионат мира "представляется благоприятным случаем" для нелегального въезда в ЕС, отметил Радек. "Тем не менее, это может быть смертельным заблуждением. Риск "восточного маршрута" представляют транспортные средства торговцев людьми", - указал он, напомнив о нескольких случаях удушья беженцев в переполненных грузовиках.

Все болельщики, купившие билеты на матчи чемпионата мира, должны оформить FAN ID. Паспорт болельщика является нововведением России как организатора чемпионата мира по футболу, персонифицированная карта зрителя дает право бесплатного проезда между городами, где проходят матчи (при наличии билетов), а для иностранных болельщиков - возможность безвизового въезда на территорию России.

Как сообщала "Страна", из Англии не выпустили на ЧМ-2018 больше тысячи футбольных хулиганов.

Также "Страна" писала, что Скотленд-Ярд потребовал от болельщиков - хулиганов сдать загранпаспорта перед ЧМ-2018 в России.