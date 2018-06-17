В Финском заливе обнаружено место затопления в 1941 году легендарного эскадренного миноносца русского флота "Новик", который носил название "Яков Свердлов".

Об этом сообщает ТАСС.

Корабль удалось обнаружить во время международной финско-российской экспедиции.

По словам руководителя разведывательно-водолазной команды Константина Богданова, это тот самый легендарный "Новик", эскадренный миноносец, который был лучшим кораблем в мире.

В период Первой мировой войны этот корабль считался самым быстрым и современным. На нем держал свой вымпел Колчак во время службы на Балтийском флоте.

"На его счету много успешных морских операций и минных постановок", - отметил Богданов.

Корабль лежит на глубине около 80 метров посреди Финского залива, где в годы Второй мировой войны было расположено обширное немецко-финское минное заграждение "Юминда". "Мы знаем сегодня, что корабль шел в охранении крейсера "Киров", прикрывая его от возможных торпедных атак немцев, и подорвался на мине", - рассказал Богданов.

Эсминец типа "Новик" Фото: ru.wikipedia.org/wiki

Объект, по очертаниям похожий на эскадренный миноносец с орудиями на корме, был обнаружен в результате гидролокационного поиска финской поисковой командой Subzone во главе с Имми Валлин.

Погружение с участием российских и финских поисковиков состоялось 16 июня с борта исследовательского судна Yoldia. "Все погружение заняло 150 минут, из них около 120 минут ушло только на декомпрессию. Видимость, к сожалению, была не очень хорошая", - сказал Богданов.

Корпус корабля разломан на две части, при этом носовая часть перевернута вверх килем, а корма с орудиями и надстройкой - на ровном киле. На корме отчетливо видны название корабля - "Яков Свердлов" - и герб СССР. Участники экспедиции планируют совершить еще несколько погружений для более подробного осмотра объекта.

Фото: ru.wikipedia.org/wiki

Эсминец с водоизмещением около 1,4 тыс. тонн и экипажем в 168 человек нес четыре 102-милимметровых скорострельных пушки, а также минно-торпедные и противолодочные вооружения. Корабль утонул 28 августа 1941 года, подорвавшись на мине во время Таллинского перехода.

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