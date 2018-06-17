Сегодня, 17 июня, сборная Германии проиграла команде Мексики в стартовом матче группы F на чемпионате мира по футболу-2018. Встреча в Москве на Лужниках завершилась со счетом 0:1 и повлияла на результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира.

"Страна" вела онлайн-трансляцию, как состоялась главная сенсация Мундиаля.

Единственный мяч в этой встрече забил на 35-й минуте Ирвинг Лосано.

Поединок в "Лужниках" стал одним из лучших на мировом первенстве. Немцы имели большое территориальное преимущество (владение мячом 67-33, удары 25-12), но самоотверженно игравшие на контратаках мексиканцы сохранили свои ворота в неприкосновенности.

Мексиканцы в три передачи расчертили комбинацию на полполя и вывели Лосано на ударную позицию. 22-летний вингер убрал мяч под себя и мощнейшим ударом пробил в ближний - 1:0.

Интересно, что сборная Германии проигрывала стартовый матч чемпионата единственный раз в 1982 году. Тогда немцы уступили Алжиру, но затем дошли до финала турнира.

В 2018 году сборная Германии провела 5 матчей, в двух из них не смогла забить, зато пропустила в каждом.

А вот Мексика выиграла стартовый чемпионат мира в пятый раз из последних шести турниров, в которых принимала участие.

Фото: google.com.ua

После перерыва немцы продолжали играть первым номером, большими силами организовывая позиционные атаки. 1-я команда в рейтинге ФИФА использовала и дальние удары, и навесы с фланга, и сольные проходы, но забить гол так и не смогла.

Как сообщала "Страна", Дания обыграла Перу с минимальным преимуществом.

Напомним также, что "Страна" обновляет расписание матчей и главные события четвертого дня Мундиаля.