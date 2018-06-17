В Афганистане вечером 17 июня заканчивается режим прекращения огня, талибы отвергли предложение властей страны продлить режим на более длительный срок. Об этом сообщает агентство AFP.

Как отметил официальный представитель группировки Забихулла Моджахед, все операции будут возобновлены.

"У нас нет желания продлить режим прекращения огня", - заявил он.

Напомним, 7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о введении одностороннего перемирия с "Талибаном" по случаю окончания Рамадана и праздника Ид аль-фитр.

Оно должно было продлиться с 12 по 19 июня.

В ответ талибы согласились на трехдневное перемирие, которое началось в пятницу.

В субботу глава республики заявил в ходе обращения к народу, что режим прекращения огня с "Талибаном" будет продлен.

Как сообщала "Страна", только за последние несколько дней в Афганистане произошло 2 теракта.

Напомним также, что в мае в Афганистане 13 человек погибли при взрыве в мечети.