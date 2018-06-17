Законопроект о запуске Высшего Антикоррупционного суда через два дня - во вторник, 19 июня, - может появиться в Верховной Раде. Об этом сообщается на официальной странице президента в Facebook.

"Надеюсь на то, что уже в понедельник Высший совет правосудия примет мой законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда, и во вторник я смогу зарегистрировать его в ВР как неотложный", - сказал Порошенко.

Он заверил, что сделает все, чтобы в этом году новый антикоррупционный суд был создан.

Как сообщала "Страна", закон об Антикоррупционном суде опубликовали в "Голосе Украине".

Согласно закону № 2447-VIII, Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, подследственные НАБУ. Он сможет начать работу, когда наберут как минимум 35 судей. Отбор судей будет проводить ВККС с помощью Общественного совета международных экспертов. Такими экспертами могут стать как иностранцы, так и граждане Украины. ВККС и международные эксперты на совместном заседании смогут принять решение о том, что кандидат не имеет права занимать должность судьи в Антикоррупционном суде.

Закон вступил в силу 14 июня, за исключением некоторых норм, которые начнут действовать вместе с началом работы нового суда.

Ранее в НАБУ потребовать дать право антикоррупционному суду рассматривать все дела.