В воскресенье, 17 июня, в афганском городе Джалалабад террорист-смертник подорвал себя около офиса местного губернатора, в результате чего 25 человек погибли, еще 50 человек получили ранения.

Об этом сообщает телеканал 1TV на своей странице в Twitter.

Это уже второй масштабный террористический акт в стране за последние несколько дней.

Пока ни одна из группировок, включая Талибан, не взяла на себя ответственность.

Как сообщает Tolo News со ссылкой на местных чиновников, смертник привел в действие свое взрывное устройство после обеда.

Фото: twitter.com/1TVNewsAF

Как сообщала "Страна", 16 июня в результате теракта в Афганистане 36 человек погибли и 65 получили ранения. В день теракта боевики группировки "Талибан" и военнослужащие афганских вооруженных сил отмечали прекращение огня, которое совпало с окончанием священного месяца Рамадан. В этот момент взорвалась машина.

Напомним также, что в Германии полиция предотвратила теракт на берлинском полумарафоне.