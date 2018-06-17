Федеральная разведывательная служба Германии BND систематически следила за рядом организаций в Австрии. Официальная Вена назвала это неприемлемым и требует объяснений.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен и канцлер Себастиан Курц потребовали от Берлина объяснений по многолетней шпионской деятельности, которая велась на австрийской территории.

"Масштаб слежки был грандиозным", - заявил Курц в субботу вечером, 16 июня, на совместной с Ван дер Белленом пресс-конференции.

Президент Австрии подчеркнул, что "шпионаж за дружественными странами есть не только нетипичным и нежелательным, но и неприемлемым", цитирует информагентство dpa.

Официальная Вена сейчас ожидает информацию от Берлина относительно того, за кем именно велась слежка и когда она была прекращена.

Курц также подчеркнул необходимость прекращения слежки в настоящее время. По его словам, если данные были сохранены, их необходимо удалить.

Среди международных организаций, деятельность которых интересовала BND, в частности ОБСЕ, ОПЕК и МАГАТЭ, штаб-квартиры которых расположены в Вене. Слежка также велась за подразделениями ООН, 75 посольствами, а также по ряду подозреваемых в терроризме лиц и торговцев оружием, сообщил журнал Profil.

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, что немецкая разведка следила за Белым домом, NASA и Пентагоном.

Также "Страна" писала, что разведка Германии 17 лет следила за коллегами из Интерпола и Европола.