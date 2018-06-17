Киберполиция вычислила группу онлайн-мошенников, которые создали сеть фейковых веб-обменников по конвертации криптовалют. Граждан обворовывали на этапе операции с криптовалютами. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

"Преступная группа состояла из четырех человек от 20 до 26 лет, которые проживали в Днепре. Злоумышленники, обладая специальными знаниями и навыками в области программирования, создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников. Созданные веб-ресурсы имитировали легальную деятельность веб-обменников по конвертации криптовалюты и получали фиктивные положительные рейтинговые отзывы", – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, жертвы переводили деньги на электронные кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. После зачисления средств, мошенники прекращали работу веб-обменника и вместо этого открывали новый.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства фигурантов и изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовали мошенники.

Полицейские открыли уголовное производство по ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

В настоящее время всем трем участникам преступной группы объявили о подозрении в совершении шести эпизодов мошеннической деятельности. Изъятую технику направили на экспертизу.

Фото: facebook.com/cyberpoliceua

Фото: facebook.com/cyberpoliceua

Фото: facebook.com/cyberpoliceua

Фото: facebook.com/cyberpoliceua

Фото: facebook.com/cyberpoliceua

Как сообщала "Страна", в Кривом Роге родители снимали в порно 4-х летнюю дочь и продавали видео за криптовалюту.

Напомним также, что американские банкиры массово бросают работу, сколотив состояние на криптовалютах.