Сегодня, 17 июня, беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии фронта на Донбассе.

Об этом сообщает аккаунт PlaneRadar в Twitter.

Так, известно, что полет американского беспилотника стартовал в воскресенье в 9:00. Аппарат взлетел с авиабазы Sigonella.

Фото: twitter.com/ua4wiy

На опубликованной карте изображено, что путь беспилотника пролегал в небе над населенными пунктами вблизи линии фронта в Донецкой и Луганской областях.

Фото: twitter.com/ua4wiy

Как сообщала "Страна", в марте стратегический беспилотник США, выполняя задание на Донбассе, 7 раз приближался к границе с Россией.

Также напомним, что американский беспилотник Global Hawk целый день бороздил небо над линией разграничения 9 марта.