Капитан ФК "Шахтер" Дарио Срна согласился перейти в итальянский футбольный клуб "Кальяри", хоть ранее была информация о том, что новым клубом Дарио Срны станет греческий ПАОК.

Об этом сообщает Gianlucadimarzio.com.

Уже на следующей неделе 36-летний хорват пройдет медосмотр в "Кальяри".

В прошлом сезоне эта команда заняла 16-е место в Серии А.

Напомним, что контракт футболиста с "Шахтером" истекает 30 июня.

"Шахтер" не собирался продлевать контракт со своим капитаном, несмотря на то, что Дарио Срна выступает за "Шахтер" с 2003 года. Он 9 раз становился чемпионом Украины, 7 раз – обладателем Кубка и 8 – обладателем Суперкубка страны. В 2009 году в составе украинского клуба Дарио выиграл Кубок УЕФА. Сейчас Срна отбывает дисквалификацию за допинг. Ее срок истекает 22 августа этого года.

Как сообщала "Страна", Дарио Срна получил предложение от гранда турецкого футбола.

Напомним также, что капитану Шахтера пророчили карьеру тренером сборной Хорватии.