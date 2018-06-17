В американском городе Трентоне (штат Нью-Джерси) на фестивале Art All Night (Искусство всю ночь, - с англ.), 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает The Guardian.

Огнестрельные ранения получили 16 человек, четверо раненых – в критическом состоянии, в том числе 13-летний мальчик.

Правоохранители сообщают, что огонь открыли двое подозреваемых около 3 часов ночи в воскресенье.

Одного из нападавших, 33-летнего мужчину, по данным полиции, застрелили.

О втором нападающем информации нет.

На момент начала стрельбы на культурно-музыкальном фестивале Art All Night было около тысячи человек, все они в панике разбежались. Полиция выясняет обстоятельства и причины происшествия, а также мотивы вооруженных людей.

Фото: 6abc.com

Как сообщала "Страна", ранее в США мужчина взял в заложники и застрелил четверых детей.

Напомним также, что в США состоится референдум по разделу Калифорнии.