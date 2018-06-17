На фестивале искусства в США произошла стрельба, ранены 20 человек
В американском городе Трентоне (штат Нью-Джерси) на фестивале Art All Night (Искусство всю ночь, - с англ.), 20 человек получили ранения.
Об этом сообщает The Guardian.
Огнестрельные ранения получили 16 человек, четверо раненых – в критическом состоянии, в том числе 13-летний мальчик.
Правоохранители сообщают, что огонь открыли двое подозреваемых около 3 часов ночи в воскресенье.
Одного из нападавших, 33-летнего мужчину, по данным полиции, застрелили.
О втором нападающем информации нет.
На момент начала стрельбы на культурно-музыкальном фестивале Art All Night было около тысячи человек, все они в панике разбежались. Полиция выясняет обстоятельства и причины происшествия, а также мотивы вооруженных людей.
Фото: 6abc.com
Как сообщала "Страна", ранее в США мужчина взял в заложники и застрелил четверых детей.
Напомним также, что в США состоится референдум по разделу Калифорнии.