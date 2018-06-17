В Болграде Одесской области столкнулись "Москвич" и LADA Priora, в результате ДТП пострадали 6 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Одесской области.

Сообщается, что не справились с управлением водители автомобилей "Москвич" и "Лада Приора".

В результате ДТП госпитализированы в Болградскую центральную районную больницу оба водителя и 4 пассажира.

Причины аварии устанавливаются.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", под Одессой водитель кабриолета украл выпивку и швырял в полицию пустые бутылки во время погони.

Напомним также, что ранее под Одессой микроавтобус в тумане врезался в маршрутку. В результате один человек погиб и восемь пострадали. Предварительно установлено, что водитель грузового микроавтобуса выехал на встречную полосу, где в лоб столкнулся с рейсовой маршруткой Килия-Одесса, в салоне которого находились, кроме водителя, находились 8 пассажиров.