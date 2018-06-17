В Самаре сборная Сербии минимально обыграла соперников из Коста-Рики в матче группы Е ЧМ-2018 в России - 1:0.

С первых минут соперники показывали отличные скорости и уже к третьей минуте номинальные хозяева дважды пробили в створ - Стойкович был на месте. На исходе десяти минут игры Гонсалес отклеился от противника, но не смог прицельно пробить головой после навеса с фланга.

"Белые орлы" играли достаточно размеренно и максимальные скорости не включали.

В середине тайма Милинкович-Савич принял мяч в штрафной после шикарного паса Коларова, но пробил коряво. Верный шанс был упущен.

После этого скорости немного упали, но под занавес тайма номинальные гости вполне могли выйти вперед, когда Милинкович-Савич пробил через себя с района 11-метровой отметки - Навас грамотно выбрал позицию и команду выручил. На перерыв противники ушли при "сухом" счете на табло.

Второй тайм начался под диктовку сборной Сербии. Митрович должен был выводить свою команду вперед, но Навас показал чудеса реакции и команду выручил.

Впрочем, на 57-ой минуте болельщики все-таки увидели гол, да еще какой! Александар Коларов шикарным ударом со штрафного отправил мяч в самую "девятку" ворот. 0:1. В дальнейшем сербы отдали игровую инициативу и ждали ошибки противника. "Белые орлы" сдержали натиск оппонента и провели серию атак. В одной из них "Лос Тикос" выручил Навас, в другой - Митровичу не хватило расторопности. Заключительные минуты были весьма эмоциональными, но победный результат сербы отстояли.

Как сообщала "Страна", сборная Коста-Рики на прошлом чемпионате мира сенсационно дошла до четвертьфинала, пропустила только два гола в пяти матчах.

В отборе на ЧМ-2018 сборная заняла второе место вслед за Мексикой. Букмекеры ставили на победу Коста-Рики за 4.75. Шансы Сербии на победу оценены коэффициентом в 1.85.