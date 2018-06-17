Искусственный интеллект создал с нуля свой первый короткометражный фильм. Он успел произвести двоякое впечатление. Об этом сообщает Wired.

Фильм срежиссирован и смонтирован нейросетью, которая сама для себя выбрала имя Бенджамин.

Сценарному мастерству нейросеть училась, подробно проштудировав несколько сотен реальных сценариев.

Ранее Бенджамин написал сценарий научно-фантастического фильма Sunspring, который был экранизирован, а главную роль в картине исполнил Томас Миддлдитч, звезда сериала "Кремниевая Долина".

Для того, чтобы "сесть в режиссерское кресло", ИИ-режиссер посмотрел массу старых черно-белых фильмов и в итоге выпустил свой, который называется Zone Out.

После просмотра картины создается впечатление, что Zone Out больше похож на артхаусный научно-фантастический хоррор, смысл которого понять сложно.

Как сообщала "Страна", в Google запретили разрабатывать искусственный интеллект для военных целей.

Напомним также, что Илон Маск боится, что искусственный интеллект станет бессмертным диктатором.