Депутат Европарламента Ребекка Хармс рассказала, как стала жертвой розыгрыша, когда ей позвонили неизвестные и представились главой Администрации президента Украины и сообщили о намерении внести законопроект о легализации однополых браков.

По словам Ребекки Хармс, сегодня у нее появился собственный опыт дезинформационный войны. Об этом она с сожалением написала на своей странице в Twitter.

"Теперь у меня появился свой собственный опыт продолжающейся дезинформационный войны. Я сожалею и о проблемах и недопонимании, которые это могло вызвать", - отметила Хармс.

Фото: twitter.com/rebharms

По словам, Хармс, неизвестный представился ей Игорем Райниным и передал ей неправдивую информацию об инициативах главы президента Петра Порошенко.

"Разговор касался якобы готовящихся законодательных инициатив, использовался сфабрикованный номер телефона и адрес электронной почты, пранкеры выдали себя за главу АП", - говорится в сообщении пресс-офиса евродепутата.

Хармс подчеркнула, что данный инцидент не повлияет на успех сегодняшнего марша ЛГБТ-сообщества в Киеве, которых стал "шагом на пути к равенству гражданских прав украинцев".

Как сообщала "Страна", в Администрации Порошенко заявили, что "никто Ребекке Хармс не звонил и не обсуждал с ней тему ЛГБТ" после того, как Ребекка Хармс сказала журналистам о намерении украинских властей представить проект закона о равных правах.