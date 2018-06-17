В Украине в начале следующей недели будет сухая и жаркая погода, лишь на севере страны пройдут грозы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В понедельник, 18 июня, термический фон в Украине почти не изменится, а влажность, кроме севера и запада страны, уменьшится.

В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях, ночью - местами и в Киевской и Черниговской областях пройдут кратковременные дожди с грозами.

На остальной территории осадков не ожидается. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°, на побережье морей до +21°; днем +25...+30°.

В Киеве - ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков; температура воздуха ночью +16...+18°, днем +27...+29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 июня самая высокая температура воздуха днем была +33,8 в 1918 году, самая низкая - ночью +5,9 в 1911 году.

Фото: meteo.gov.ua

На 19 июня синоптики прогнозируют в западных и северных областях Украины местами кратковременный дождь с грозой. На остальной территории - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +13...+18°, на побережье морей до +22°; днем +25...+30°, в южных и восточных областях +30...+34°.

В Киеве - местами кратковременный дождь с грозой; температура воздуха ночью +16...+18°, днем +27...+29°.

17 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была +23...+25°; в Днепре возле Киева +23°.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", синоптик предупредила о сонливости и головных болях из-за перемены погоды.

Напомним также, что синоптик показала карту, как будет влиять на погоду в Украине мощный циклон.