В воскресенье, 17 июня на стадионе "Лужники" в Москве состоится матч группового этапа чемпионата мира-2018 между действующими чемпионами мира - сборной Германии и команды Мексики.

Второй матч группы "F" начнется в 18:00. В предшествующем поединке сборная Сербии обыграла Коста-Рику 1-0 и вышла в лидеры квартета.

29 Лайюн снова пробивал недалеко от полукруглой линии штрафной площадки Германии. Низом. И Нойер справился. Но не выглядят безраздельными хозяевами положения игроки сборной Германии.

27 В разящей ответной контатаке, начавшейся умным и точным пасом из глубины, мексиканцы снова продавили правый фланг немецкой обороны, сместились в центр и Лайюн завершал. К сожалению для многомиллионного Мехико - выше ворот! Выдохнули в Берлине. Но за правый фланг обороны немцев слегка тревожно. Должно быть им.

26 Германия получила право наш транфой с правого фланга. НАмечается навес в штрафную. Подача Кросса, ХУммельс и Дракслер.

23 Агрессивно отвечают подопечные Хуана Карлоса Осорио. Чичорито устроил зажигательные танцы с круглым игровым снарядом перед немецкой штрафной. Эффектно, но не эффективно. И мяч отобрали у него.

22 Дракслер снова наносил удар по Мекиске. И снова - угроза миновала.

Стадион забит, "от Чукотки до Финляндии".

Фото: twitter.com/VENIVIDIVlCI

20 Вернер оказался один в мексиканской штрафной и пробил. И почему-то снова по центру! Удар низом взял Очоа.

18 Команды играют на встречных Курсах. Чичарито (Хавьер Эрнендес) врывался в немецкую штрафную по левому флангу. Пара фингтов, "-2" немецких защитника. Но замешкался с ударом лидер атак Мексики и расторопные защитники Германии его все-таки накрыли.

16 В ответной атаке Айала едва не "привез" автогол, круглый пролетел чуть левее правой от вратаря штанги. Затем угловой и Дракслер мощно ударил по воротам Мексики. Мяч летел по центру и Очоа справился с новой угрозой.

15 После навеса в немецкую штрафную с пары метров головой в падении пробивал Морено. Нойер с трудом, но схватил и зафиксировал мяч.

Фото: twitter.com/History_29

12 Куммих в ответной атаке врывался по правому флангу в штрафную Мексики. Заблокировала немца без фола мексиканская защита.

А где-то на трибунах "Лужников" сейчас матч смотрит тот самый немецкий болельщик, который ехал на ЧМ-2018 через всю Европу на своем тракторе с таксой.

11 Мексика активизировалась. Эррера мощно выстрелил из-за пределов штрафной. Нойер справился с непростым ударом мексиканца.

10 Пробивал Лаюн. Выше.

9 Разящая контратака Мексики. Хуммельс сбил Велу в нескольких метрах от линии своей штрафной. Опасная точка!

7 После розыгрыша углового с левого фланга Хуммельс пробивал по центру мексиканских ворот. Вратарь Мекиси Очоа уверен и на месте!

05 Немцы захватили инициативу и атакуют через правый фланг. Контролирует мяч Бундестим.

03 Ответ Германии. Из пределов штрафной мощно по воротам бил Вернер. Мимо!

01 Опаснейшая атака проникающая передача из глубины разрезала защиту немцев, выведя Лосано 1 на 1 с Нойером. И в последний момент заблокировали удар звезды Мексики!

18.00 (01) С центра поля разыграли мексиканцы. С Богом! Поехали!

17.56 Матч рассудит судья из Ирана Алиреза Фагани.

17.53 Теперича черед Мексики.

Видео: youtube.com/Интер TV

17.52 На "Лужниках" звучит государственный гимн сборной Германии:

Видео: youtube.com/XL Live

Фото: twitter.com/AntiMadridist

17.50 Команды готовятся к выходу из подтрибунного помещения.

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Фото: twitter.com/mxxnlxghtbabe, twitter.com/VENIVIDIVlCI

17.45 Через считанные минуты на поле московского стадиона начнется первый матч сегодняшнего вечера. Команды уже завершают предматчевые приготовления. Как и мы. Скоро все начнется!

Германия - Мексика. Дисциплина vs дерзость

Команда Йоахима Лева является безусловным фаворитом сегодняшней игры. Главный тренер бундесмашины имел перед российским Мундиалем столь широкий выбор игроков, что вне заявки остался Лерой Сане, признанный лучшим игроком английской Премьер-лиги минувшего сезона.

В бой, помимо немецких "стариков", уже рвутся молодые таланты Юлиан Дракслер, Леон Горецка и Джошуа Киммих.

"Нойер поразил своей стабильностью, два матча определенно пошли ему на пользу. Он выглядит уверенным во время игры и на тренировках. Это тот Мануэль Нойер, которого мы знаем", - отметил своего вратаря перед матчем Йоахим Лев.

Стартовый состав сборной Германии:

Нойер - защита Киммих, Боатенг, Хуммельс, Платтенхардт - полузащита Хедира, Кроос, Дракслер, Озил, Мюллер - атака Вернер. (4-2-3-1)

Подопечные Хуана Карлоса Осорио приехали в Россию с не менее решительными целями, чем их сегодняшние соперники. Сборная Мексики, как и другие латиноамериканские команды, ассоциируются с ярким, атакующим футболом и сегодня будет играть с тремя номинальными форвардами.

"Мы покажем хорошую игру и красивый футбол. Вы увидите великолепный матч и получите наслаждение от выступления нашей команды", – сообщил перед игрой наставник мексиканцев.

Стартовый состав сборной Мексики:

Очоа - защита Айяла, Сальседо, Лаюн, Морено - полузащита Гальярдо, Лосано, Гуардадо - атака Эррера, Хавьер Эрнандес, Вела (4-3-3)

Шанс мексиканцев, за счет индивидуального мастерства звезд, таких как Лосано, жгучего южноамериканского задора и футбольной дерзости в контратаках - преодолеть оборонительные порядки Бундестима.

Германия же, в своем традиционном стиле спокойного, но подавляющего владения мячом будет давить, давить и раскатывать "южан". Фактически, каждый игрок Йоахима Лева - уже состоявшаяся на высоком уровне звезда. Уникальной же чертой бундесмашины является умение дисциплинированной командной игры, приносящий ей трофей за трофеем.

Отметим, что сборная Германии уже побеждала в России в прошлом году, на счету "черно-белых" предтеча ЧМ-2018 - Кубок Конфедерации. Подопечным Йоахима Лева сегодня обеспечена мощная поддержка. Центр Москвы буквально "захватили" веселые немецкие любители футбола, некоторые из которых приехали в Россию с тяжелой техникой.

Остановят ли немецкую машину неординарные мексиканцы? Давайте узнаем это вместе.

Как сообщала "Страна", вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель превзошел рекорд своего легендарного отца.

Рекорд отца - 470 минут без пропущенных голов в составе сборной был превзойден сыном на 27-й минуте матча с Перу, которая стала 471-й "сухой" кряду для Каспера.

Напомним расписание матчей и главные события четвертого дня Мундиаля.