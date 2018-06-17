В Киеве, где в воскресенье прошел 20-минутный "Марша равенства", движение транспорта по улицам Большая Васильковская, Владимирская, Богдана Хмельницкого и Льва Толстого и на бульваре Тараса Шевченко было возобновлено после перекрытия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Как сообщала "Страна", в ЛГБТ-параде участвовали 3,5 тысячи человек. В то же время перед проведением марша полиция задержала около 60 человек, которые пытались помешать проведению мероприятия.

Напомним, из-за прайда киевляне, живущие в центре, накануне вечером не могли попасть домой - правоохранители оцепили улицы, по которым должен двигаться марш. А главное - заблокировали входы во дворы, куда пускали только по документам с пропиской.