Водитель такси, который сбил 8 болельщиков ЧМ-2018 в центре Москвы (среди которых была украинка), уснул за рулем. Люди получили легкие телесные повреждения.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Посольство Украины в Российской Федерации проинформировало нас о том, что украинка ранена. Ее не госпитализировали. У гражданки легкие телесные повреждения", - отметил представитель МИД.

Напомним, в результате аварии пострадали трое граждан Мексики. Двое получили легкие повреждения, а один - 49-летний Эварис Де Франко - находится в тяжелом состоянии в Первой городской больнице имени Пирогова.

Кроме этого госпитализированы три женщины "56-летняя Елена Григорьева, 28-летняя Саида Велиева и ее землячка Гулиева".

Как сообщала "Страна", авария произошла в субботу, 16 июня, в центре Москвы. Таксист на допросе рассказал детали ДТП.