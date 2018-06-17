Футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с вратарем Алексеем Шевченко, который в последнее время выступал в составе львовских "Карпат".

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Клуб оформил пятилетнее соглашение с голкипером.

"Это большой вызов для меня. Стать частью "Шахтера" - счастье и высокая ответственность. Я рад быть в команде чемпионов. Каждый футболист мечтает играть в лучшем клубе своей страны, и я не исключение." Шахтер "ежегодно достойно выступает на арене, завоевывает внутренние трофеи. Думаю, это огромный шаг в карьере. Мои лучшие матчи, уверен, еще впереди", - прокомментировал соглашение новый член коллектива.

Стоит отметить, что воспитанник запорожского "Металлурга" выступал за ужгородской "Говерлу", донецкий "Олимпик", грузинские "Торпедо" и "Дилу", луганскую "Зарю". С февраля 2018 года защищал ворота львовских "Карпат". Всего в Премьер-лиге Украины провел 48 матчей, в еврокубках - 7.

Фото: shakhtar.com

Как сообщала "Страна", вратарь сборной Украины рассказал на Бали об изменениях в составе "Шахтера" и своем отпуске.

Напомним также, что первый вратарь сборной Украины Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко покинули лагерь сборной Украины после сухой ничьей сборной Украины в матче с Марокко.