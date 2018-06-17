Кузен королевы Елизаветы II лорд Ивар Маунтбаттен сыграет однополую свадьбу с партнером Джеймсом Койлом. Об этом сообщает MSN.com.

Этим летом двое мужчин женятся в часовне сельского имения Маунтбаттена в Девоне.

"Это будет первая однополая свадьба в большой королевской семье", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Лорду Маунтбаттену в настоящий момент 55 лет, а Койлу - 56.

Отмечается, что специальной гостьей на празднике будет бывшая жена лорда Маунтбаттена Пенни, с которой у него трое дочерей. По словам экс-жены лорда, именно девушки предложили папе жениться снова.

Фото: LiveJournal

Известно, что свадебная церемония будет скромной, а из представителей королевской семьи не будет никого.

Лорд Ивар Маунтбаттон признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации 2 года назад.

Как сообщала "Страна", Джо Байден благославил гей-свадьбу двух парней из Белого дома.

Напомним также, что в Киеве ранее состоялась первая гей-свадьба.