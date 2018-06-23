За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 27 обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что за прошедшие сутки под огонь попали украинские позиции в районах Новотошковского, Верхнеторецкого, Авдеевки, Луганского, Зайцево, Лебединского.

"На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово активные боевые действия начались около 18:00. На протяжении часа противник вел огонь из артиллерии 122-го калибра. Во время боевых действий за минувшие сутки потерь среди наших войск нет", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" сообщала, что опубликовано видео, как в зоне ООС артиллерия уничтожила опорный пункт.

Также украинские военные заняли новые позиции возле поселка Желобок на Луганщине.