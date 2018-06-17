На юге Франции женщина с ножом совершила нападение в супермакете. Происшествие случилось на юго-востоке страны, в коммуне Ла-Сен-сюр-Мер.

Об этом сообщает RT.

Нападение произошло в супермаркете около Тулона. Нападавшая ранила посетителя и кассира. При этом, по словам очевидцев, она кричала "Аллах Акбар".

По факту нападения начато расследование, женщину задержали.

Напомним, мужчина с криками "Аллах Акбар" напал на прохожих в центре Парижа, в результате чего как минимум один человек погиб и еще восемь получили ранения.

Нападавший, по которому открыл огонь патрульный полицейский, погиб на месте преступления.

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