В Ровенской области в ДТП пострадали шесть детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"Вчера, 16 июня, в поселке Мизоч Здолбуновского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали шесть детей и 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat", - говорится в сообщении.

Установлено, что местный житель не справился с управлением авто и допустил столкновение с деревом. В самом авто сидели шестеро детей, все они госпитализированы в больницу: 9-летнюю девочку - с ушибами, переломом челюсти и сотрясением мозга, 5-летнюю пассажирку - с закрытой черепно-мозговой травмой, еще одного 16-летнего подростка - с травмой голени. Также двух 15-летних мальчиков доставили в больницу с ушибами ног, а у 17-летнего диагностировали ушиб позвоночника.

Все пострадавшие - это дети знакомых и родственников водителя, который тоже получил телесные повреждения в виде политравмы, повреждение ключицы, внутренних органов и находится в медучреждении.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства ДТП и был ли водитель трезв.

Фото: rv.npu.gov.ua

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