В аэропорту Киева возмущенные пассажиры блокировали отправку авиарейсов
В аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского ("Жуляны") пассажиры блокировали отправку авиарейсов.
Об этом сообщает "Апостроф".
"Бунт" устроили пассажиры, которые не смогли вовремя вылететь в Грузию.
"Мы приехали на 08:45 утра улетать рейсом Киев-Тбилиси в Грузию. Наш самолет задержали на два часа, посадка должна была быть в 11:00. Позже представитель аэропорта вышел к нам и сообщил, что посадка на рейс будет уже в 20:00", - рассказала одна из пассажирок.
Женщина добавила, что их самолет находился на территории аэропорта, но рейс постоянно откладывают.
"Сказали, что наш самолет стоит в "Жулянах", он должен был нас забрать, однако в Тель-Авиве сломался самолет и вот наш сейчас полетит сперва в Тель-Авив, а только потом вернется за нами", - отметила она.
В результате отмены рейса недовольные пассажиры начали бунтовать, перекрывать выходы, блокировать отправку других рейсов, требуя предоставить им самолет.
Ранее "Страна" сообщала, что самолет из Анталии развернуло и вынесло с мокрой полосы аэропорта Жуляны.