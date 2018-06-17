В аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского ("Жуляны") пассажиры блокировали отправку авиарейсов.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Бунт" устроили пассажиры, которые не смогли вовремя вылететь в Грузию.

"Мы приехали на 08:45 утра улетать рейсом Киев-Тбилиси в Грузию. Наш самолет задержали на два часа, посадка должна была быть в 11:00. Позже представитель аэропорта вышел к нам и сообщил, что посадка на рейс будет уже в 20:00", - рассказала одна из пассажирок.

Женщина добавила, что их самолет находился на территории аэропорта, но рейс постоянно откладывают.

"Сказали, что наш самолет стоит в "Жулянах", он должен был нас забрать, однако в Тель-Авиве сломался самолет и вот наш сейчас полетит сперва в Тель-Авив, а только потом вернется за нами", - отметила она.

В результате отмены рейса недовольные пассажиры начали бунтовать, перекрывать выходы, блокировать отправку других рейсов, требуя предоставить им самолет.

Ранее "Страна" сообщала, что самолет из Анталии развернуло и вынесло с мокрой полосы аэропорта Жуляны.

Также пассажир самолета снял аварийную посадку в Жулянах.