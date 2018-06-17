В Харьковской области легковушка врезалась в колонну велосипедистов, в результате чего погибла женщина и пострадали трое подростков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

ДТП произошло в пгт Безлюдовка, где 42-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил велосипедистов.

"В результате аварии погибла женщина, личность которой устанавливается. Также в результате ДТП пострадали два человека - 16-летние ребята доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ушибами и ранами. Еще один пострадавший подросток-велосипедист от госпитализации отказался", - сказано в сообщении.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: facebook.com/police.kharkov

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