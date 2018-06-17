В воскресенье, 17 июня, в Луцке произошло ДТП с автобусом Национальной гвардии.

Об этом сообщает "Волынь 24".

На Набережной столкнулись внедорожник и автобус Нацгвардии. Сообщается, что водитель Volvo, 1964 года рождения, двигался от кольца в сторону улицы Ковельской. Предварительно установлено, что мужчине стало плохо за рулем. В результате чего он выехал на встречную полосу, где двигался автобус, который и протаранил внедорожник.

В результате аварии водитель Volvo сильно не пострадал, хотя возможен ушиб грудной клетки. Мужчину забрали в больницу. Медики отметили,что у пострадавшего высокое давление.

Пассажиры автобуса, который принадлежит Нацгвардии, не пострадали.

От удара вдребезги разбита правая часть Volvo. У автобуса разбито правое переднее крыло.

На месте работают полиция и пожарные.

Фото: volyn24.com

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