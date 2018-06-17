В Камбодже в ДТП разбилась супруга принца страны Оук Пхалла.

Об этом сообщает RT.

Авария произошла на юге страны. В ДТП также пострадал 74-летний принц Нородом Ранарит, он получил серьезные травмы.

Кроме того, пострадали пять человек, которые находились в такси, столкнувшемся с автомобилем королевской семьи.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине таксиста, который управлял Toyota Highlander. Он на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в BMW принца. Все пострадавшие были срочно доставлены в госпиталь, однако Пхалла скончалась, не приходя в сознание.

Фото: russian.rt.com

Ранее "Страна" сообщала, что в ДТП разбилась 30-летняя "Миссис мира-2018".

Также водитель группы Ріаnобой попал в ДТП на трассе Киев–Чоп.