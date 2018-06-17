Петр Порошенко, который ранее ответил на петицию о запрете марша ЛГБТ в Киеве, на следующей неделе представит проект закона о равных правах.

Об этом заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс.

"Сегодня утром мне позвонили с Банковой и президент Порошенко проинформировал меня, что он не только поддержит Марш с государственными институциями, но и собирается представить проект закона о равных правах на следующей неделе", - сказала евродепутат.

Она отметила, что приветствует это решение и расценивает его как значительный шаг в поддержку демократического развития Украины.

Советник Ребекки Хармс Максим Эристави уточнил, что президент через главу своей администрации проинформировал евродепутата о своей законодательной инициативе, которая будет касаться и прав ЛГБТ украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов.

Напомним, что ранее в Европарламенте призвали украинскую власть выйти на ЛГБТ-марш в первых рядах.

Как сообщала "Страна", 17 июня в Киеве прошел Марш равенства.