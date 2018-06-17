Немецкий пенсионер приехал на ЧМ-2018 в Россию на тракторе
Немецкий пенсионер Губерт Вирт приехал на ЧМ-2018 в Россию из Германии на довоенном тракторе.
Об этом сообщают РИА-Новости.
Билет на матч Германия-Мексика, который пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 17 июня, он получит от руководителя департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева.
Мужчина преодолел путь длиной около 2300 км на тракторе 1936 года выпуска.
Перед игрой Вирт встретится с журналистами.
Матч Германия - Мексика начнётся в 18:00.
Видео: youtube.com/РИА Новости
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