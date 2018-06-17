Немецкий пенсионер Губерт Вирт приехал на ЧМ-2018 в Россию из Германии на довоенном тракторе.

Об этом сообщают РИА-Новости.

Билет на матч Германия-Мексика, который пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 17 июня, он получит от руководителя департамента спорта и туризма Москвы Николая Гуляева.

Мужчина преодолел путь длиной около 2300 км на тракторе 1936 года выпуска.

Перед игрой Вирт встретится с журналистами.

Матч Германия - Мексика начнётся в 18:00.

Видео: youtube.com/РИА Новости

Отметим, что на ЧМ-2018 вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель превзошел рекорд своего легендарного отца.

Новый рекорд "времени без пропущенных голов" в составе сборной Дании Шмейхель-младший установил во время победного матча против Перу

Также напомним расписание матчей и главные события четвертого дня Мундиаля. Онлайн-дневник ЧМ-2018.