В Киеве на территории Гидропарка нашли тело утонувшей женщины.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС столицы.

"16 июня в 23:19 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступила информация о том, что в реке Днепр находится тело человека", - говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены водолазы. Спасатели с помощью специального снаряжения достали тело женщины, которое было на расстоянии 20 метров от берега и на глубине 8 метро и передали его правоохранительным органам.

На данный момент причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве нашли тело мужчины, который утонул в коллекторе во время ливня.

Также в Харьковской области утонул 14-летний мальчик, который переплывал реку Лопань на спор.