В воскресенье, 17 июня, в российской Самаре состоится матч первого тура группы F Коста-Рика - Сербия.

Игра начнется в 15:00 на стадионе "Самара Арена". Главный судья Маланг Диду (Сенегал).

Отметим, что сборная Коста-Рики на прошлом чемпионате мира сенсационно дошла до четвертьфинала, пропустила только два гола в пяти матчах. В отборе на ЧМ-2018 сборная заняла второе место вслед за Мексикой.

Сербия в отборе обошла Австралию и Уэльс.

Букмекеры ставят на победу Коста-Рики за 4.75. Шансы Сербии на победу оценены коэффициентом 1.85. Ничья оценивается с коэффициентом 3.30.

Ранее "Страна" сообщала, что на ЧМ-2018 вратарь сборной Египта отказался от награды по религиозным соображениям.

Также навигатор чуть не завел в "ДНР" швейцарских болельщиков, которые ехали на ЧМ-2018.