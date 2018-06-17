В воскресенье, 17 июня, в Казахстане пассажирский поезд сошел с рельсов.

Об этом сообщает ТАСС.

Произошел сход вагонов пассажирского поезда №9 "Байтерек" в Шуском районе Жамбылской области. По уточненной информации, сошли восемь вагонов, из них три - на боку.

В результате происшествия погиб один человек (подросток), еще трое пострадали.

Пассажиров этого состава отправляют на попутном поезде до станции Шу.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как пассажиры выбираются из вагонов, лежащих на боку, через разбитые окна. По данным очевидцев, с рельсов сошли вагоны поезда сообщением Астана - Алма-Ата.

Напомним, в Киеве поезд насмерть сбил двоих человек. Происшествие случилось под мостом возле Ocean Plaza на улице Гринченко. Под колесами поезда погибли мужчина с женщиной, которые пытались перебежать дорогу.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как дети прыгают под колеса поезда в метро Киева.