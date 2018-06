В субботу, 17 июня вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель превзошел достижение своего легендарного отца - Петера Шмейхеля.

Новый рекорд "времени без пропущенных голов" в составе сборной Дании Шмейхель-младший установил во время победного матча ЧМ-2018 против команды Перу, передает FootballUA.

Рекорд отца - 470 минут без пропущенных голов в составе сборной был превзойден сыном на 27-й минуте матча с Перу, которая стала 471-й "сухой" кряду для Каспера.

