В субботу, 17 июня вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель превзошел достижение своего легендарного отца - Петера Шмейхеля.

Новый рекорд "времени без пропущенных голов" в составе сборной Дании Шмейхель-младший установил во время победного матча ЧМ-2018 против команды Перу, передает FootballUA.

Рекорд отца - 470 минут без пропущенных голов в составе сборной был превзойден сыном на 27-й минуте матча с Перу, которая стала 471-й "сухой" кряду для Каспера.

Видео: twitter.com/kschmeichel1

Отец и сын Шмейхели

Фото: BT / BENITA RASMUSSEN, abc.es

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