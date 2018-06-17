Сегодня, 17 июня, открывается четвертый день Чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

В этот день будет играть действительный чемпион мира - сборная Германии. Она сойдется с Мексикой на стадионе "Лужники" в Москве. Матч состоится в 18:00.

После него в 21:00 будет играть бразильская сборная - одна из сильнейших в мире. Матч Бразилия - Швейцария пройдет в Ростове-на-Дону.

А первая игра дня - Коста-Рика - Сербия - состоится в 15:00 в Самаре.

Вчера, в третий день Мундиаля Аргентина сыграла ничью с Исландией, Франция с трудом одолела Австралию, а Дания обыграла Перу с минимальным преимуществом. Под конец дня Хорватия быстро и легко "сделала" Нигерию.

Все события вчерашних футбольных суток можно посмотреть в онлайн-дневнике "Страны".

Сегодня - мы расскажем о том, что происходит в четвертый день ЧМ-2018 - а также проведем онлайн-трансляции матчей с участием Германии и Бразилии.

14:27 Немецкий пенсионер Губерт Вирт приехал на ЧМ-2018 в Россию из Германии на довоенном тракторе. Мужчина преодолел путь длиной около 2300 км на тракторе 1936 года выпуска. Матч Германия - Мексика начнётся в 18:00.

13:52 Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель превзошел достижение своего легендарного отца - Петера Шмейхеля. Новый рекорд "времени без пропущенных голов" в составе сборной Дании Шмейхель-младший установил во время победного матча ЧМ-2018 против команды Перу.

Рекорд отца - 470 минут без пропущенных голов в составе сборной был превзойден сыном на 27-й минуте матча с Перу, которая стала 471-й "сухой" кряду для Каспера.

Фото: twitter.com/kschmeichel1

13:44 В 15:00 российской Самаре начнется матч первого тура группы F Коста-Рика - Сербия. Сборная Коста-Рики на прошлом чемпионате мира сенсационно дошла до четвертьфинала, пропустила только два гола в пяти матчах. В отборе на ЧМ-2018 сборная заняла второе место вслед за Мексикой.

Сербия в отборе обошла Австралию и Уэльс.

Букмекеры ставят на победу Коста-Рики за 4.75. Шансы Сербии на победу оценены коэффициентом 1.85. Ничья оценивается с коэффициентом 3.30.

13:12 Вратарь сборной Египта, который 15 июня героически отбил четыре удара от уругвайцев, отказался от приза лучшему спортсмену матча.

Мохамед эль-Шенави отказался от награды по религиозным соображениям: спонсором награды выступает алкогольная компания.

12:47 Собрали воедино все результаты матчей и нынешнее положение команд на ЧМ-2018 в России.

12:30 Главный редактор газеты "Ведомости" Илья Булавинов назвал футбольную атмосферу в Москве "фантастикой".

"Как известно, я считаю ЧМ по футболу не спортом, а шоу-бизнесом. Ни за какие сборные я не болею и вообще не понимаю этой сущности в современном глобальном мире.

Но с точки зрения атмосферы на и особеннно вокруг стадионов - это фантастика! Я никогда не испытывал таких ощущений. Просто тотальный праздник! Все дружелюбны, готовы помогать и угощать. Пляшут и поют. Латиноамериканцы устраивают настоящие концерты.

Короче. Если есть возможность - берите билеты и идите стадион. Та все очень неплозо организовано, кстати.

Если нет возможности, просто сходите на Никольскую улицу. Которая кажется стала на эти дни столицей мира )))".

Фото и видео Ильи Булавинова