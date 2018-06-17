Украинский школьник Валентин Фречка получил золото на "Олимпиаде гениев" в США, соревновании между учениками из разных стран в нескольких категориях.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Школьник нашел способ изготавливать бумагу из опавших листьев. Его пригласили на международную выставку в Южной Корее.

Еще двое представителей Украины получили бронзу и еще двое заняли четвертые места.

В этом году было более 1300 участников. Кпманда Украины от Малой академии наук состояла из пяти человек.

К участию в Олимпиаде было подано более полутора тысяч проектов.

Фото: ukrainian.voanews.com

"Олимпиада гениев" (GENIUS Olympiad) способствует глобальному пониманию экологических проблем. Олимпиада обеспечивает вызовы и возможности для учеников средних школ.

Ранее украинского школьника в США признали гением, и выдали стипендию на обучение.

Как сообщала "Страна", украинский школьник стал в США чемпионом мира по авиамоделированию.