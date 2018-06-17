Подписано соглашение о переименовании Македонии
В воскресенье, 17 июня, Афины и Скопье подписали предварительное соглашение о переименовании Македонии.
Об этом сообщает "Радио Свобода" в Македонии.
Официальное название страны будет "Республика Северная Македония".
"Греция и Македония в воскресенье подписали историческое предварительное соглашение о переименовании страны на "Республика Северная Македония", закончив спор, который портил отношения между двумя соседними странами с 1991 года", - говорится в сообщении.
Соглашение подписали около села Псарадес на южном берегу озера Преспа на границе между странами.
Глава правительства Греции Алексис Ципрас заявил, что это исторический и необходимый шаг для наших народов.
"Наши две страны должны выйти из прошлого и посмотреть в будущее. Наши народы хотят мира... мы будем партнерами и союзниками", - отметил премьер-министр Македонии Зорен Заев.
Договор еще должен быть одобрен парламентом Македонии, а затем пройти референдум.
Ранее "Страна" сообщала, что Македонию после смены названия пообещали принять в НАТО.
Также Порошенко ввел временный безвиз для граждан Македонии.