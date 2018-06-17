В полиции Киева заявили, что большинство из задержанных сегодня утром 57 радикалов отпустили.

Об этом на брифинге сказал глава киевской полиции Андрей Крищенко, передают "Украинские новости".

"Еще несколько человек остаются, действия которых будут рассматриваться в контексте статьи 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа)", - сказал Крищенко.

На задержанных были составлены админпротоколы.

Также глава полиции Киева сообщил, что пять полицейских получили незначительные ожоги глаз от слезоточивого газа во время столкновений с радикалами на бульваре Шевченко.

Пострадали и шесть гражданских.

Андрей Крищенко так пояснил мотивы задержания праворадикалов: "Параллельно с заявкой на проведение Марша равенства была заявка на молебен на Майдане и возле памятника Грушевскому ... Но, вопреки своей заявке, часть этих людей, до 200 человек перекрыли улицу Владимирскую, препятствуя маршу. Это нарушение законодательства ... Поэтому полиция приняла меры к разблокированию, к прекращению провокаций ", - сказал глава столичной полиции.

Он сказал, что протестующие заранее приготовили слезоточивый газ и взрывпакеты.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев отказался комментировать информацию о том, что представители С14 перекрыли дороги на Лукьяновке.

"Мы не комментируем глупости. Не без того, что друзья или родственники задержанных спокойно пришли в полицию спросить, что случилось с их родственниками", - сказал он.

Как сообщала "Страна", в Киеве завершился Марш равенства. Шествие длилось 20 минут.