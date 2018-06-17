"Шахтер" подписал пятилетний контракт с Фернандо
Футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с бразильским нападающим "Палмейраса" Фернандо Педро.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
19-летний игрой подписал контракт на пять лет. Сумма трансфера составит 5,5 миллиона евро, из которых бразильский клуб получит 90% суммы.
"Клуб подписал пятилетний контракт с атакующим полузащитником Фернандо. Игрок переходит к нам из бразильского "Палмейраса". Уверен, его ждет большое будущее! Добро пожаловать в "Шахтер", Фернандо!" - сообщил в Facebook генеральный директор дончан Сергей Палкин.
Бразилец провел за первую команду "Палмейраса" 57 минут в двух матчах в этом году.
Фото: facebook.com/Palkin.Sergey
Ранее "Страна" сообщала, что бразилец Бернард официально ушел из донецкого "Шахтера".
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