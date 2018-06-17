Футбольный клуб "Шахтер" подписал контракт с бразильским нападающим "Палмейраса" Фернандо Педро.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

19-летний игрой подписал контракт на пять лет. Сумма трансфера составит 5,5 миллиона евро, из которых бразильский клуб получит 90% суммы.

"Клуб подписал пятилетний контракт с атакующим полузащитником Фернандо. Игрок переходит к нам из бразильского "Палмейраса". Уверен, его ждет большое будущее! Добро пожаловать в "Шахтер", Фернандо!" - сообщил в Facebook генеральный директор дончан Сергей Палкин.

Бразилец провел за первую команду "Палмейраса" 57 минут в двух матчах в этом году.

Фото: facebook.com/Palkin.Sergey

Ранее "Страна" сообщала, что бразилец Бернард официально ушел из донецкого "Шахтера".

Также "Шахтер" выкупил форварда Кайоде у "Манчестер Сити".