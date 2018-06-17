Импорт российских товаров в Украину в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 31%.

Об этом говорится в отчете Госстата.

Общая сумма импорта товаров из России, по объемам внешней торговли за первый квартал, достигла $256,3 млн. При этом объем экспорта в Россию составил $1187,29 млн.

Отрицательное сальдо торговли с РФ составило $1,377 млрд. Это вдвое ниже аналогичного показателя прошлого года.

В целом Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 210 стран мира и экспортировала товаров на $15,5 млрд. Отрицательное сальдо составило $1422,9 млн.

Напомним, что в Украину ввезли товаров на $1,42 миллиарда больше, чем экспортировали.

Как сообщала "Страна", Украина запретила ввоз шифера из России.