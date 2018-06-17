Ученые из Лейденского университета совершили новое открытие, обнаружив самую далекую радиогалактику.

Об этом пишет портал arXiv.

Астрономы сообщили, что галактика существовала в конце эпохи реионизации. Размер галактики оценивается примерно в 11,4 тысячи световых лет, а верхний предел общей звездной массы - в 1011 масс земного Солнца.

Ученые полагают, что они наблюдают радиогалактику на ранних стадиях ее эволюции. Находка позволит узнать больше о формировании и эволюции галактик, а также процессах, которые происходили в ранней Вселенной.

Радиогалактики особенно интересны для ученых, так как несут информацию о процессах, шедших во Вселенной в эпоху реионизации или вторичной ионизации водорода, продолжавшейся около 450 миллионов лет. После этой эпохи началась длящаяся до сих пор Эра вещества: во время нее Вселенная приобрела знакомый нам вид.

Задача поиска ярких и очень далеких радиогалактик сложная из-за чего такие объекты считаются одними из редчайших во Вселенной.

Фото: arxiv.org

Ранее "Страна" сообщала, что астрономы Индии обнаружили планету в 27 раз больше Земли, но год на ней длится всего 19,5 дней.

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