Стала известна дата поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и скандальным ирландцем Конором МакГрегором.

Об этом сообщает Isport.

Нурмагомедов будет защищать свой титул на 229 турнире UFC в Лас-Вегасе, который пройдет 6 октября 2018 года.

"Бой на 6 октября намечается. Нежелательно сейчас утверждать, но переговоры близки к завершению. Пока с Конором. Я заявлял: Конор, Тони Фергюсон, Сен-Пьер и чемпион в полусреднем весе. Ближайшие четыре боя планируем такие", - заявил отец спортсмена в эфире российского ТВ.

Добавим, что пока нет официального подтверждения о поединке спортсменов.

Ранее "Страна" сообщала, что единоборец Макгрегор в Нью-Йорке напал на автобус коллег-спортсменов.

Также Конор МакГрегор вызвал Флойда Мейвезера на бой-реванш, но уже в ММА.