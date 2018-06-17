Во время Марша равенства в Киеве пострадали 11 человек
Во время Марша равенства в Киеве, пострадали 11 человек.
Об этом во время брифинга в парке Шевченко рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.
По его словам, пять полицейских и шесть гражданских были травмированы в день проведения марша.
Также он сказал. что почти все задержанные полицией сегодня, а это 58 человек, уже отпущены.
Марш, по предварительным данным, был самым крупным из когда-либо проходивших в Киеве. В нем, по подсчетам журналистов, принимало участие около пяти тысяч человек. Полиция заявляет о трех с половиной тысячах активистах прайда. Но то, что этот прайд был больше прошлогоднего - очевидно.
Напомним, что "Страна" вела онлайн с Марша равенства в Киеве.
Как сообщала "Страна", 17 июня в Киеве праворадикальной организации С14 заблокировали несколько дорог на Лукьяновке. Сперва националисты заблокировали дорогу у здания Шевченковского РУВД на улице Герцена 9. Члены С14 требовали освободить задержанных утром националистов. Позже радикалы заблокировали несколько дорог в районе Лукьяновки.