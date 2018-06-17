В воскресенье, 17 июня, в Киеве праворадикальной организации С14 заблокировали несколько дорог на Лукьяновке.

Об этом сказано на Facebook-странице организации.

Сперва националисты заблокировали дорогу у здания Шевченковского РУВД на улице Герцена 9. Члены С14 требовали освободить задержанных утром националистов.

Позже радикалы заблокировали несколько дорог в районе Лукьяновки.

"Требуем приезда высшего руководства МВД, которое сегодня отдало приказ разогнать силой мирный митинг", - заявили в организации.

Напомним, сегодня Киева прошли стычки между противниками ЛГБТ и участниками Марша равенства. Всего полиция задержала 56 человек, в том числе 28 на перекрестке улицы Владимирская и бульвар Тараса Шевченко, где блокировали дорогу.

Фото: facebook.com/c14.news.reserve

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве завершился Марш равенства.

Также появилось фото и видео столкновений полиции и противников ЛГБТ-марша в центре Киева.