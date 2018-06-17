В Киеве завершился Марш равенства, организованный ЛГБТ-сообществом. Он финишировал на Площади Льва Толстого, шествие продлилось около 20 минут.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Во время марша полицейские пресекли семь попыток остановить его движение. При этом правоохранители не задерживали противников марша, а оперативно выводили их за пределы охраняемого периметра.

По завершению шествия его участники проскандировали "Спасибо, полиция! Спасибо, Киев!".

Как рассказал первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, в акции приняли участие свыше 2 тыс. человек. Окончательные цифры будут озвучены позже.

Дежурившие на акции медики отметили, что за помощью к ним никто не обращался.

В настоящее время организаторы марша призывают участников покидать площадь на специальных автобусах или воспользоваться метрополитеном.

Обстановка на Площади Льва Толстого спокойная.

Напомним, что ранее появилось снятое с дрона видео как националистов из С14 берет в кольцо и "пакует" полиция.

Как сообщала "Страна", националисты попытались перекрыть улицу в центре Киева. 56 человек "упаковала" полиция.