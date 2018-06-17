Под мостом возле Ocean Plaza в Киеве поезд сбил двух человек
Вечером, 16 июня, в Киеве поезд насмерть сбил двоих человек.
Об этом сообщает "Информатор".
Происшествие случилось под мостом возле Ocean Plaza на улице Гринченко. Под колесами поезда погибли мужчина с женщиной, которые пытались перебежать дорогу.
Отметим, что поезд двигался по маршруту Хмельницкий-Лисичанск. Машинист рассказал, что было очень темно, поэтому он не заметил пешеходов. В последний момент он резко затормозил, но избежать столкновения не получилось.
Работники скорой помощи констатировали смерть на месте. Возраст погибших около 30 лет.
Фото: kiev.informator.ua
Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как дети прыгают под колеса поезда в метро Киева.
Также в Киеве парень взялся рукой за дугу на крыше поезда и превратился в факел.
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