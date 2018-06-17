Вечером, 16 июня, в Киеве поезд насмерть сбил двоих человек.

Об этом сообщает "Информатор".

Происшествие случилось под мостом возле Ocean Plaza на улице Гринченко. Под колесами поезда погибли мужчина с женщиной, которые пытались перебежать дорогу.

Отметим, что поезд двигался по маршруту Хмельницкий-Лисичанск. Машинист рассказал, что было очень темно, поэтому он не заметил пешеходов. В последний момент он резко затормозил, но избежать столкновения не получилось.

Работники скорой помощи констатировали смерть на месте. Возраст погибших около 30 лет.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как дети прыгают под колеса поезда в метро Киева.

Также в Киеве парень взялся рукой за дугу на крыше поезда и превратился в факел.