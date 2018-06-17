Как узнала "Страна" из собственных источников в МВД, в ночь на воскресенье на съемной квартире на бульваре Леси Украинки было совершено дерзкое нападение на гражданина Китая 1989 года рождения, который обучается в Киеве в Национальном лингвистическом университете на 4 курсе.

Потерпевший китаец через переводчика рассказал позже полиции, что около 23.00 в субботу вернулся на свою арендованную квартиру на Печерске и застал там непрошенных гостей-троих неизвестных мужчин славянской внешности, непонятно каким образом оказавшихся в его жилье.

Китаец предполагает что они вскрыли отмычками замки входной двери потому что они не были сломаны. В квартире была компьютерная техника дорогих брендов, но грабителей она не заинтересовала. Они накинулись на студента, сбили с ног,связали пластиковыми стяжками и уложили на диван лицом вниз.

У пострадавшего забрали всю наличность, которая была у него при себе -30 тыс.грн и 800 долларов и скрылись. Потерпевший от нападения воспользовался тем что грабители не взяли его смартфон и изловчившись со связанными руками сумел позвонить своему земляку, с которым накануне отдыхал в ресторане, чтобы сообщить о бандитском налете.

Товарищ примчался на Леси Украинки, освободил друга от монтажных стяжек и вызвал полицию.

Несмотря на то что в столице были введены беспрецедентные меры безопасности в связи с готовящимся ЛГБТ-парадом и были перекрыты целые кварталы, задержать квартирных грабителей по горячим следам не удалось.

Сейчас полиция Печерского района расследует по этому факту уголовное производство по ч.3 ст.186 УК Украины-грабеж,совершенный группой лиц с проникновением в жилье. Опрашивают соседей и осматривают камеры наблюдения в поисках возможных зацепок. Проверяется также версия о наводчике из числа киевских знакомых китайского студента которые знали что у него часто при себе бывают солидные суммы наличности.

Напомним, что на Крещатике напоили и обокрали гражданина США.